Europese aandelenbeurzen sluiten fors hoger na inflatiecijfers VK

AMSTERDAM (ANP) - Aandelenbeurzen in Europa zijn woensdag flink hoger gesloten. Beleggers reageerden op inflatiecijfers uit het Verenigd Koninkrijk. De Britse inflatie is in januari gedaald naar 3 procent. Dat is het laagste niveau sinds maart vorig jaar.

Een minder sterke stijging van de prijzen voor vervoer, voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken droeg bij aan de gedaalde inflatie. In december lagen de consumentenprijzen nog op 3,4 procent.

De FTSE 100-index in Londen steeg woensdag 1,3 procent. In Amsterdam klom de AEX-index 1,5 procent tot 1010,54 punten en de MidKap 1,2 procent naar 1030,63 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs lieten plussen tot 1,1 procent zien.

Damrak

Op het Damrak won Besi 3,8 procent. Het chipbedrijf komt donderdag met resultaten. Branchegenoten ASML en ASMI klommen 3,8 en 3,7 procent.

Staalconcern ArcelorMittal was de grootste stijger bij de hoofdfondsen met een plus van 4,2 procent. IMCD stond onderaan in de AEX en verloor 4,7 procent. De chemicaliëndistributeur maakte bekend een zwakkere vraag naar zijn producten te zien, waardoor de groei volgens het bedrijf werd geremd. Volgens IMCD zijn de marktomstandigheden uitdagend door onzekerheid over importheffingen en geopolitieke onrust.

Unilever

ASR zakte 0,4 procent. Het verzekeringsbedrijf kijkt volgens topman Jos Baeten terug op een sterk 2025. De resultaten verbeterden onder meer door groei bij de pensioentak. ASR kondigde daarnaast een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 190 miljoen euro.

Unilever zakte 1,5 procent. Het levensmiddelenconcern kreeg een adviesverlaging van beleggingsfirma Berenberg en DZ Bank.

VodafoneZiggo

In Frankfurt daalde Bayer 7,1 procent. Dochteronderneming Monsanto van het chemieconcern maakte dinsdag bekend een schikkingsvoorstel te hebben ingediend ter waarde van zo'n 7,3 miljard dollar. Het geld is bedoeld om lopende en toekomstige rechtszaken in de Verenigde Staten rond het omstreden onkruidverdelgingsmiddel Roundup af te handelen.

In Londen klom Vodafone 0,4 procent. Het Britse telecomconcern verkoopt zijn belang van 50 procent in het Nederlandse VodafoneZiggo aan de Amerikaanse samenwerkingspartner Liberty Global. Met die deal is onder meer 1 miljard euro aan contanten gemoeid.

Het Franse supermarktconcern Carrefour daalde in Parijs 4,8 procent. De resultaten waren zwakker dan analisten hadden verwacht. Carrefour zei ook een vertrek uit België te overwegen en wil zich richten op de kernmarkten Frankrijk, Spanje en Brazilië.