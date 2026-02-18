ECONOMIE
Nuis tegen Ning op 1500 meter, Wennemars tegen Di Stefano

Sport
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 17:54
anp180226163 1
MILAAN (ANP) - Kjeld Nuis start donderdag in de dertiende rit van de 1500 meter op de Spelen van Milaan tegen Ning Zhongyan uit China. Joep Wennemars rijdt in de elfde rit tegen de Italiaan Daniele di Stefano. Tijmen Snel komt een rit later uit tegen Taiyo Nonomura uit Japan.
Tweevoudig olympisch kampioen Nuis begint in de buitenbaan tegen Ning. Een rit tegen de Chinees vanuit de buitenbaan had ook zijn voorkeur, vertelde hij eerder woensdag. Wennemars start ook in de buitenbaan, Snel begint in de binnenbaan.
Na de rit van Nuis neemt de jonge Duitser Finn Sonnekalb het op tegen Sander Eitrem uit Noorwegen, de olympisch kampioen op de 5000 meter. In de slotrit rijden de Noorse wereldkampioen Peder Kongshaug en de Amerikaanse tweevoudig olympisch kampioen Jordan Stolz (500 en 1000 meter) tegen elkaar.
De 1500 meter in het Milano Speed Skating Stadium begint om 16.30 uur.
