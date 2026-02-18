Friese politiek enthousiast over olympisch schaatsen in Thialf

LEEUWARDEN (ANP) - De Provinciale Staten van Friesland steunen het plan om het schaatstoernooi bij de Olympische Spelen in 2030 naar schaatsstadion Thialf te halen. De Friese politiek nam een voorstel aan dat het provinciebestuur oproept de lobby voor Thialf breed te ondersteunen. Ook staan de Staten open voor een financiële bijdrage vanuit de provincie.

Volgens de Friese Statenfracties biedt het olympische schaatstoernooi kansen voor Friesland om zich internationaal te profileren. Ook vanuit economisch oogpunt zou het goed zijn het evenement naar Heerenveen te halen, vinden de Friese politici. "Wat zouden we Friesland zo allemachtig mooi op de kaart kunnen zetten", zei Statenlid Gerben van der Mei van de Fryske Nasjonale Partij (FNP).

De volgende Winterspelen zijn in de Franse Alpen. Omdat daar geen goede ijsbaan is, zijn Heerenveen en het Italiaanse Turijn in beeld voor het schaatstoernooi. Vermoedelijk maken de Fransen hun keuze komende zomer bekend.