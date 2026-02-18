ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Friese politiek enthousiast over olympisch schaatsen in Thialf

Samenleving
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 18:07
anp180226169 1
LEEUWARDEN (ANP) - De Provinciale Staten van Friesland steunen het plan om het schaatstoernooi bij de Olympische Spelen in 2030 naar schaatsstadion Thialf te halen. De Friese politiek nam een voorstel aan dat het provinciebestuur oproept de lobby voor Thialf breed te ondersteunen. Ook staan de Staten open voor een financiële bijdrage vanuit de provincie.
Volgens de Friese Statenfracties biedt het olympische schaatstoernooi kansen voor Friesland om zich internationaal te profileren. Ook vanuit economisch oogpunt zou het goed zijn het evenement naar Heerenveen te halen, vinden de Friese politici. "Wat zouden we Friesland zo allemachtig mooi op de kaart kunnen zetten", zei Statenlid Gerben van der Mei van de Fryske Nasjonale Partij (FNP).
De volgende Winterspelen zijn in de Franse Alpen. Omdat daar geen goede ijsbaan is, zijn Heerenveen en het Italiaanse Turijn in beeld voor het schaatstoernooi. Vermoedelijk maken de Fransen hun keuze komende zomer bekend.
loading

POPULAIR NIEUWS

skynews-putin-vladimir-generals_5765641

"Het imperium van Poetin stort feitelijk in elkaar – en de situatie zal verslechteren, niet verbeteren."

211666864 l normal none

Zelfs aan je nagels kun je zien of je gezond eet: 15 praktische tips om je lichaam gezond te eten

131962873_m

Experts: 55-plussers dupe bezuinigingen

ANP-551038786

VS in verval: Na 88 jaar stopt peilingsbureau Gallup met goedkeuringscijfer van president

Scherm­afbeelding 2026-02-18 om 06.17.26

Bill White, de mini-Trump in Brussel: hoe een ambassadeur een land tegen zich in het harnas joeg

ANP-550901411

Van Berkel zit nét lang genoeg in de Kamer om twee jaar wachtgeld op te eisen

Loading