Europese banken onvoldoende voorbereid op cyberaanval, stelt ECB

BRUSSEL (ANP/AFP) - Europese banken zijn nog onvoldoende voorbereid op een cyberaanval. Een cyberstresstest die de Europese Centrale Bank (ECB) uitvoerde, bracht verschillende tekortkomingen aan het licht.

"Een ernstige succesvolle cyberaanval zou een aanzienlijke bedreiging kunnen vormen", schrijft ECB-commissaris Anneli Tuominen in een blogpost. De wereldwijde computerstoring die vorige week in de hele wereld voor grote problemen zorgde, toont volgens haar aan dat "een incident in één instelling grote gevolgen kan hebben in meerdere sectoren".

Zo'n 109 banken werden getest op hun vermogen om te herstellen van een cyberaanval. Ze moesten een herstelprogramma uitvoeren en aantonen dat zij de aanval succesvol hadden afgeslagen. De cyberstresstests werden vorig jaar aangekondigd omdat het risico op cyberaanvallen groter werd geacht na de pandemie en de Russische invasie in Oekraïne.