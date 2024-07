Olympische 'legends' blij dat ze na omweg op Gare du Nord zijn

PARIJS (ANP) - De groep van om en nabij de zeventig Nederlandse gouden medaillewinnaars is met meer dan een uur vertraging op het station Gare du Nord in Parijs aangekomen. De stemming onder de voormalig olympisch kampioenen was opperbest. "Het is wat het is, maar ik ben wel blij dat ik er ben", zei zwemkampioene Naomi Kromowidjojo bij aankomst op het perron.

De trein waarin ze reden, was al vertrokken uit Rotterdam toen de mededeling kwam dat de reis wat langer zou duren. "Het is keurig omgeroepen en er werd ook genoemd dat het met brandstichting te maken had. We zijn met een omweg, over het reguliere spoor, verder gereden", wist Kromowidjojo.

"Ik heb er nauwelijks iets van meegekregen. We zaten zo gezellig met elkaar te kwebbelen. Er was helemaal geen paniek of zo", zei Fieke Boekhorst, in 1984 olympisch kampioen met de hockeysters. "Het was heel gezellig zo met elkaar. En straks op de fiets door Parijs, dat lijkt me ook heel leuk", meldde Anneloes Nieuwenhuizen, ook hockeyster uit het gouden team van de Spelen van 1984 in Los Angeles. De 'legends' zijn uitgenodigd om de opening van het TeamNL Huis bij te wonen. Ze kijken daar gezamenlijk vrijdagavond naar de openingsceremonie.

Op het station Gare du Nord was het door de vertragingen enorm druk. Het wemelde er ook van de politie en bewapende militairen. De eerste Eurostar was al om 06.00 uur vertrokken uit Amsterdam en kwam met twee uur oponthoud aan. Een Nederlands gezin uit Stede Broec vertelde dat de trein een uur had stilgestaan buiten Parijs. "We komen hier voor de Spelen, maar gaan niet naar de opening. Die vertraging was niet leuk, maar het maakte ons niet zo veel uit."