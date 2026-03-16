Europese beurzen klimmen door dalende olieprijs

Economie
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 17:45
AMSTERDAM (ANP) - De AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op de beurs in Amsterdam, is maandag hoger gesloten. Beleggers reageerden vooral positief op de olieprijzen die daalden door ontwikkelingen rond de Straat van Hormuz. ASML en Shell behoorden tot de grootste stijgers.
De AEX eindigde 0,6 procent hoger op 1007,80 punten. De MidKap sloot praktisch onveranderd op 974,28 punten. Ook op andere grote Europese beurzen waren de cijfers groen. Parijs, Frankfurt en Londen sloten met plussen tot 0,5 procent.
De olieprijs zakte maandag door gunstige ontwikkelingen rond de afgesloten Straat van Hormuz. Meerdere tankers hebben de zeestraat, die sinds het uitbreken van de Iranoorlog grotendeels is gesloten, gepasseerd. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt worden dat er snel meer.
POPULAIR NIEUWS

Volendam wist het al: tussen Jan Smit en prinsesje Liza liep het fout

Kaas met korst: dit mag je opeten – en dit liever niet

NAM: Groningers krijgen belachelijk veel schadevergoeding

Trump dreigt de NAVO op te blazen als we niet gehoorzamen

Eerste cryptobedrijf op omvallen

Klaas uit Winter Vol Liefde boos op programma: "Ik heb cameraploeg het huis uitgezet"

