Kabinet 'prioriteert' infrastructuur, schrapt mogelijk projecten

DEN HAAG (ANP) - Miljardentekorten dwingen het kabinet tot nieuwe keuzes in de aanleg en het onderhoud van infrastructuur. Minister Vincent Karremans (VVD) en staatssecretaris Annet Bertram (CDA) van Infrastructuur willen voor de zomer duidelijk maken welke "prioritering" ze maken. Dat kan betekenen dat geplande projecten niet meer doorgaan, waarschuwen ze in een brief aan de Tweede Kamer.

In totaal zouden de tekorten komende jaren optellen tot meer dan 80 miljard euro, oftewel "vele miljarden gemiddeld per jaar". Dat geld is niet alleen nodig om nieuwe wegen of spoorwegen aan te leggen, maar ook voor onderhoud en vervanging, zoals bij het spui- en gemaalcomplex in IJmuiden en de Haringvlietbrug.

Eerdere ministers zetten ook al een reeks projecten op pauze, maar geld om die weer op te starten is nog nauwelijks in zicht. Afgelopen jaren zijn er "extra tegenvallers" bijgekomen doordat het vorige kabinet op de fondsen voor infrastructuur bezuinigde.

Haast

De coalitie van D66, VVD en CDA wil extra miljarden uitgeven aan infrastructuur. Zonder dat geld "waren we nog veel verder van huis geweest", schrijven Karremans en Bertram. Toch zijn "scherpe keuzes" nodig.

Er is haast bij, benadrukt het kabinet. Rijkswaterstaat kan vernieuwingsprojecten op dit moment alleen nog opstarten door andere uit te stellen. ProRail zou dit jaar duidelijkheid nodig hebben over onder meer de reparatie van de hogesnelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over infrastructuur. Karremans en Bertram moedigen Kamerleden aan om dan suggesties te delen. "Wij beseffen dat niet iedereen eenzelfde afweging zal maken."