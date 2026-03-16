Zorgen bij Heerma over toenemende intimidatie in lokale politiek

LEIDEN (ANP) - Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken (CDA) zegt zich zorgen te maken over de toenemende intimidatie van lokale politici. Volgens de minister is het nu onderdeel van het politieke debat. "Het is goed dat gemeenten er extra aandacht voor hebben."

Tijdens een bezoek aan het stadhuis van Leiden sprak Heerma onder meer met de Leidse burgemeester Peter Heijkoop over intimidatie. "Verkiezingen zijn een belangrijk moment in onze democratische rechtsstaat. Dat moet vrij en zonder enige vorm van intimidatie plaatsvinden."

Heijkoop ziet het ook in Leiden verharden, al gaat het in de stad echt om lokale thema's. "Parkeren is het meest polariserende onderwerp." De komst van een asielzoekerscentrum voor 700 mensen was helemaal geen heikel punt tijdens raadsvergaderingen, zei Heijkoop.