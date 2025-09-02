ECONOMIE
Advocaat: Weski schade aan ogen door foute medicatie in detentie

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 17:40
anp020925175 1
ROTTERDAM (ANP) - Voormalig advocaat Inez Weski heeft "mogelijk blijvende schade" aan haar netvlies door onjuiste medicatie die zij in detentie heeft gekregen. "Ze is bijna blind, vorige week heeft ze nog een operatie ondergaan", zei haar advocaat Geert-Jan Knoops dinsdag in de rechtbank in Rotterdam.
Weski is in april 2023 gearresteerd op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi. Ze heeft ongeveer anderhalve week op een geheime locatie vastgezeten, dat bleek later de detentielocatie in Kamp Zeist te zijn. "Ze waren daar niet goed ingesteld op haar medische situatie, ze is niet goed behandeld gedurende die dagen", zei advocaat Carry Knoops. "Het is daar gruwelijk misgegaan."
Weski (70) was dinsdag niet aanwezig in de rechtbank. Aanvankelijk zou zij er wel zijn, maar op advies van haar advocaten heeft ze daarvan afgezien. Ze kampt al jaren met een broze gezondheid.
