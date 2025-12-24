Honderden daklozen in extra winteropvang vanwege kou

DEN HAAG (ANP) - De afgelopen twee nachten hebben enkele honderden dak- en thuislozen gebruikgemaakt van de winterkoudeopvang in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De extra opvang ging maandagavond open omdat de temperatuur toen tot rond het vriespunt daalde. Ook de komende nachten vriest het flink. Tot wanneer de winterkoudeopvang openblijft, is nog niet duidelijk.

Afgelopen nacht sliepen in Amsterdam 171 mensen in de extra winteropvang, in Den Haag 50, in Rotterdam 68 en in Utrecht 79. De eerste nacht, van maandag op dinsdag, waren het vergelijkbare aantallen.

De winterkoudeopvang is een extra opvangregeling in de vier grote steden die opengaat als de gevoelstemperatuur onder het vriespunt komt en het te gevaarlijk wordt om buiten te slapen, of bij extreem weer. De opvanglocaties met extra opvangplekken in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag gaan dan tegelijk open voor minimaal drie nachten.

Behalve de winterkoudeopvang hebben sommige steden ook reguliere winteropvang die de hele winter open is.