Europese Commissie in contact met Nederland over Nexperia

Economie
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 14:11
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft "nauw contact met de Nederlandse autoriteiten" over Nexperia, laat een woordvoerder van de commissie weten. Volgens de commissie heeft Nederland "een potentieel risico voor de Nederlandse en bredere Europese economische veiligheid" aangepakt door in te grijpen bij de Nijmeegse chipmaker. Naar eventuele vervolgstappen wordt "nog gekeken", aldus de zegsman.
Het ministerie van Economische Zaken greep na "ernstige bestuurlijke tekortkomingen en handelingen" in, waardoor topman Zhang Xuezheng van Chinese eigenaar Wingtech aan de kant is gezet. Details maakte het ministerie niet bekend, maar het bedrijf zou een bedreiging zijn voor "de continuïteit en waarborging op Nederlandse en Europese bodem van cruciale technologische kennis en capaciteiten".
Wingtech staat op een Amerikaanse lijst voor bedrijven waaraan geen Amerikaanse technologie mag worden verkocht zonder vergunning. Dat geldt ook voor buitenlandse dochterbedrijven zoals Nexperia.
