Trump: Gaza-deal kan nieuw begin zijn voor heel Midden-Oosten

JERUZALEM (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een toespraak in het Israëlische parlement gezegd dat het staakt-het-vuren in de Gazastrook "een historisch nieuw begin" kan zijn voor het hele Midden-Oosten. Dat zou ook gelden voor Iran. Volgens Trump zou het geweldig zijn om een vredesakkoord te sluiten met Teheran.

Het staakt-het-vuren in Gaza is in Iran positief ontvangen, maar Iran heeft een uitnodiging voor de internationale top over Gaza in Egypte afgeslagen. Als reden werd gegeven dat er ook landen aanwezig zouden zijn die Iran recentelijk hebben aangevallen. De Verenigde Staten en Israël bombardeerden in juni nucleaire faciliteiten in Iran.

Trump zei te geloven dat het staakt-het-vuren in Gaza kan zorgen voor stabiliteit in het hele Midden-Oosten. Hij noemde het bereiken van de deal tussen Israël en Hamas "een geweldige triomf voor Israël en de hele wereld". "De lange nachtmerrie is eindelijk voorbij."