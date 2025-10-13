Wereldleiders in Sharm-el-Sheikh voor Gaza-top

SHARM-EL-SHEIKH (ANP/DPA) - Terwijl de Amerikaanse president Donald Trump nog altijd bezig is met zijn toespraak in het Israëlische parlement, verzamelen wereldleiders zich in Egypte voor de Gaza-top. Onder anderen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, de Italiaanse premier Giorgia Meloni en de emir van Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, zijn al aangekomen in de Egyptische kustplaats.

Bij de top zijn leiders van landen in de regio, vertegenwoordigers van Europese landen en hulporganisaties aanwezig. Ze praten daar verder over het Amerikaanse twintigpuntenplan dat een einde moet maken aan de oorlog in Gaza.

Trump zei in zijn toespraak in de Knesset grappend dat iedereen wellicht al weg is tegen de tijd dat hij aankomt in Sharm-el-Sheikh. Hij werd daar om 13.30 uur Nederlandse tijd verwacht.