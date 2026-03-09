Europese Commissie overweegt vrijgeven van oliereserves

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie overweegt de oliereserves vrij te geven die EU-landen moeten aanhouden. Dat zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) maandag voor de vergadering met de EU-ministers van Financiën. Er komt dan weer meer olie op de markt, wat de prijs kan drukken, zo is de gedachte.

De EU-ministers bespreken maandag de impact van de oorlog in Iran op de energiemarkt. Mogelijke beleidsreacties, zoals het vrijgeven van de verplichte oliereserves, komen daarbij aan bod, zei de Eurocommissaris.

EU-lidstaten zijn verplicht een oliereserve voor negentig dagen aan te houden, volgens afspraken met het Internationaal Energieagentschap (IEA).

Verstoringen in de energievoorzieningen en -prijzen hebben de meeste impact op de economie, zei Dombrovskis. "Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk te werken aan de-escalatie van het conflict. Hoe eerder het gebeurt, hoe beperkter de impact op de wereldeconomie."