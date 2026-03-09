Libanese president haalt uit naar Hezbollah

BEIROET (ANP/AFP) - De Libanese president Joseph Aoun heeft in een onlinebijeenkomst met EU-kopstukken uitgehaald naar Hezbollah. Die beweging zou zich inzetten voor Iraanse belangen en daarmee de "ineenstorting" van de Libanese staat dichterbij brengen.

Het Libanese Hezbollah, een invloedrijke beweging met een politieke en militaire tak, begon weer raketten op Israël af te vuren na het begin van de oorlog met Iran. Israël reageerde met luchtaanvallen op Libanon.

President Aoun reageerde boos. Hij omschreef Hezbollah als een "gewapende groep buiten de staat, die geen waarde hecht aan de belangen van Libanon of het leven van zijn bevolking". Aoun pleitte voor onderhandelingen onder internationaal toezicht met Israël om de oorlog te stoppen.

Het pro-Iraanse Hezbollah kwam ernstig verzwakt uit een eerder conflict met Israël. Dat eindigde in 2024 met een bestand. Israël had toen ook grootschalige aanvallen in Libanon uitgevoerd.