COA: 'geen andere keuze' dan openhouden opvangplekken Hardenberg

TER APEL (ANP) - Opvangorgaan COA had "geen andere keuze" dan twee opvanglocaties in de gemeente Hardenberg open te houden, ook al hadden die zondag moeten sluiten. Dat zegt bestuurder Joeri Kapteijns.

Hardenberg heeft maandag een zogeheten last onder dwangsom aangekondigd. Dat betekent dat het COA een laatste kans krijgt om de locaties te sluiten, anders volgt de dwangsom. Kapteijns weet nog niet of het COA de maatregel aanvecht.

Kapteijns bracht maandag een bezoek aan het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel. Daar moet het COA regelmatig een dwangsom betalen omdat er meer dan de afgesproken 2000 mensen worden opgevangen. De situatie in Hardenberg is volgens hem hetzelfde als die in Ter Apel. "Ook wij willen heel graag Ter Apel onder de 2000 houden. Ook wij hadden Hardenberg leeg willen hebben. Maar wij kunnen de mensen die daar zitten op dit moment niet een andere plek bieden. Het is niet waar het COA voor staat dat we mensen dan maar naar Ter Apel sturen of ze ergens anders op het gras of op straat zetten."