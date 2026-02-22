ECONOMIE
Europese Commissie roept VS op handelsdeal na te leven

Economie
door anp
zondag, 22 februari 2026 om 16:48
anp220226117 1
BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Commissie heeft de Verenigde Staten zondag opgeroepen tot naleving van de onderlinge handelsafspraken die afgelopen zomer zijn gemaakt. Daarmee reageert Brussel op de door president Donald Trump aangekondigde nieuwe wereldwijde tariefverhogingen na een voor hem ongunstige uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof.
"Afspraak is afspraak. Als grootste handelspartner van de Verenigde Staten verwacht de EU dat de VS zich houden aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de gezamenlijke verklaring, net zoals de EU zich aan haar verplichtingen houdt", staat in een nieuwe verklaring van de commissie.
Het Amerikaanse hooggerechtshof zette vrijdag een streep door veel van Trumps heffingen omdat de president daarmee zijn bevoegdheden had overschreden. Vervolgens kondigde Trump op basis van een andere wet nieuwe tijdelijke heffingen aan, die hij zaterdag tot 15 procent opkrikte. In Europa leven zorgen dat het Witte Huis die nieuwe heffingen bij de vorig jaar afgesproken tarieven voor Europese producten wil optellen.
