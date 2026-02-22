NOC*NSF wil mislukte ploegenachtervolging 'goed evalueren'

MILAAN (ANP) - Sportkoepel NOC*NSF wil samen met schaatsbond KNSB de mislukte ploegenachtervolging van de Nederlandse mannen op de Olympische Spelen evalueren. Net als vier jaar geleden in Beijing bleef een medaille op dat teamonderdeel uit.

Jorrit Bergsma, Chris Huizinga en Stijn van de Bunt verloren de troostfinale van China met een miniem verschil van 0,09 seconde. "Als je ziet hoe dichtbij ze nog bij brons kwamen, dan weet je dat er nog meer in zit bij een betere voorbereiding", sprak Carl Verheijen, chef de mission van de Nederlandse sporters, zondag.

Nederlandse schaatsers richten zich, vanwege de vele concurrentie, vooral op hun eigen, individuele afstanden. De ploegenachtervolging heeft geen prioriteit en er wordt weinig op getraind. Als er op getraind wordt, is het in vaak wisselende samenstellingen.

"Wij hebben daar wel ideeën over en Remy de Wit als technisch directeur van de KNSB ook. Hoeveel geld ben je bereid te stoppen in zo'n medaille ten opzichte van een individuele? Dat moeten we goed evalueren", aldus Verheijen.