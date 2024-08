B&B Vol liefde: Marcel heeft een megabord voor zijn kop en Margreeth wordt getest in tweed

Mirjam ergert zich dood aan Marcel die alléén maar over zichzelf praat, bij Thijz barst de bom en Iris krijgt buschauffeur Karel op bezoek. Kortom: reuring in de B&B's.

Op de camping van Thijz leidt een onduidelijke schermutseling de avond ervoor tot een abrupt vertrek van Mariël. De eigenwijsheid van beide heeft kennelijk voor een vervelende discussie gezorgd. Zelfs het afscheidsgesprek verloopt moeizaam: Mariël vindt het lastig, Thijz is uitgepraat. "Ik ben vrolijk en optimistisch en ik vind dat jij dat ook moet zijn", klinkt het verwijzend naar het gesprek van de avond ervoor. Thijz zegt nog wel met Mariël te willen slapen, maar verder hoeft hij haar niet te zien. "En dat is toch wel veels te mager", geeft hij toe.

Weer vissen

Marcel hoopt in Hoedspruit Mirjams hart te veroveren met zelfgemaakte sushi op een werkelijk paradijselijke plek. Hij wil zich van zijn romantische kant laten zien, maar lukt het hem ook eindelijk eens een vraag aan Mirjam te stellen? De betweter by nature is wel erg in zijn nopjes met zijn plannen. Ondertussen leest hij Tapsi, die hem flink helpt met de sushi, nog even de les over de kleur van de tonijn. Maar hij kan vooral zelf wel een lesje gespreksvoering gebruiken. Gelukkig krijgt Marcel die van haar. "Iedereen vind je aardig, maar je praat vooral over jezelf." Ouch. "Verander eens van onderwerp. Toon eens een beetje interesse." Au, au, au. Marcels reactie: "Die ervaring deel ik niet met haar. Ik heb het idee dat het wel 50-50 is." Dat is vaak het probleem met mensen die veel te veel over zichzelf praten: ze denken echt dat de ander net zoveel vertelt.

Maar toegegeven: het diner voor twee ziet er top uit, inclusief het huwelijksaanzoek met een stukje sushi. Mirjam is even dolverrast, maar al snel neemt Marcels zelfverheerlijking weer de overhand. "Ik ben vanmorgen de hele ochtend bezig geweest, ik moest de ingrediënten zoeken, en het maken natuurlijk, het was een hele klus, maar ik heb het met liefde gedaan." Geen woord over de hulp van Tapsi. En het gaat maar door. Tot we weer bij het thema vissen uitkomen, geschilderde exemplaren dit keer. Hij had het hoogste cijfer voor tekenen op school. De man kan ook alles. Mirjam staart ondertussen al uren geërgerd voor zich uit. En zelfs de kijker heeft geen zin meer om te luisteren. Als Rick uit Nieuw-Zeeland aanschuift, domineert Marcel opnieuw het gesprek. Dit keer stelt hij wel vragen: "Right questions, wrong person", aldus Mirjam.

Tijd voor tweed

Robert-Jan doet niet aan een Brabants kwartiertje en is het weer helemaal eens met Els: tijd is tijd, zuchten ze, terwijl ze op Margreeth wachten. "Ik zorg altijd dat ik voor de afgesproken tijd al klaar ben. En Els houdt niet van wachten", aldus Els. Maar als Margreeth beneden komt in een veel keuriger outfitje dan we van haar gewend zijn, krijgt ze gewoon een kus en heeft RJ ineens "alle tijd". Hij vindt zelfs haar panterprintje geweldig. Tijdens het wandelen belandt Els op de knie van Robert-Jan. Eindelijk raakt ze hem aan, maar de vonken spatten er niet van af. Het ziet er toch een beetje uit alsof ze een zitplek zoekt.

Tijd voor de tweedzaak. Zeker Margreeth kan wel een Schotse upgrade gebruiken, moet de ex-corpsbal hebben gedacht. De Heiloose wordt in een mantelpakje gehesen. Het lijkt erop of Robert-Jan wil checken hoe ze overkomt in de kakkineuze kledij die hij gewend is. En ze lijkt geslaagd voor de test. Tot zo ver het "geweldige panterprintje".

Niet zo zen

Bij Iris komt buschauffeur Karel aan, uiteraard met de bus. Wat hij Iris te bieden heeft? "Een goede gezondheid." En hij ziet er natuurlijk goed uit voor zijn leeftijd, meent Karel zelf. Iris is zo onbeleefd om de man aan zijn lot over te laten terwijl ze op haar gemakje verdergaat met de lampjes ophangen. Na dagen van ledigheid en witte wijn moet er blijkbaar plots gewerkt worden. Ook Jan vindt het niet chique. "Ze had een beetje aardiger kunnen zijn." Maar dat is helemaal Iris, aldus de verliefde zeventiger. Karel denkt dat hij en Iris wel een match zijn. "Want we zijn allebei alleenstaand in het leven." Jan heeft al wel door dat Karel geen "bourgondische boeddhist" is. Helemaal zen is hij zelf toch ook niet, ziet Iris. Hij kan het haantje in hem niet meer bedwingen.