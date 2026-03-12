ECONOMIE
Europese gasprijs stijgt weer door zorgen over Midden-Oosten

Economie
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 9:19
AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs is donderdag met ongeveer 4 procent gestegen, nu markten zich volgens kenners voor lijken te bereiden op langdurige verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Donderdag werden twee olietankers in Iraakse wateren aangevallen. Als gevolg daarvan ging de prijs van een vat olie ook weer flink omhoog.
De prijs op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs staat nu iets boven de 52 euro per megawattuur. Dinsdagochtend liet de gasprijs nog een stevige daling zien. Dat was het gevolg van uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over een snel einde aan de oorlog.
De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley heeft inmiddels zijn prognose van de Europese gasprijs voor de rest van het jaar verhoogd. De bank verwacht dat de productie van lng in Qatar een maand lang stil zal liggen. Na aanvallen op een faciliteit van het staatsenergiebedrijf QatarEnergy werd de productie begin deze maand gestaakt.
