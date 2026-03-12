Djokovic verliest na spannend duel van Draper in Indian Wells

INDIAN WELLS (ANP/AFP) - Tennisser Novak Djokovic is er niet in geslaagd de kwartfinales van het masterstoernooi van Indian Wells te halen. De 24-voudig grandslamkampioen verloor na een spannend duel van de Britse titelverdediger Jack Draper: 4-6 6-4 7-6 (5).

Vijfvoudig winnaar Djokovic had voor de eerste keer sinds 2016 de kwartfinales kunnen halen in Indian Wells. In dat jaar boekte hij er ook zijn laatste zege. De 38-jarige Serviër nam in de beslissende tiebreak nog een 4-3-voorsprong, maar moest zijn meerdere daarna alsnog erkennen in de veertien jaar jongere Draper.

Draper treft in de kwartfinales de Rus Daniil Medvedev. Nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz had weinig moeite met de Noor Casper Ruud (6-1 7-6 (2)) en neemt het in de volgende ronde op tegen de Brit Cameron Norrie.