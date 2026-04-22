Europese luchthavenkoepel blij met brandstofplannen van Brussel

BRUSSEL (ANP) - Europese luchthavens zijn blij met de plannen van de Europese Commissie die de impact van de oorlog in het Midden-Oosten op de energiemarkten in de EU moeten beperken. Hun koepelorganisatie ACI Europe laat weten de plannen te verwelkomen.

Brussel presenteerde woensdag een reeks maatregelen, waaronder de oprichting van een nieuw zogenoemd brandstofobservatorium. Dat moet de productie, import, export en voorraden van brandstoffen in de Europese Unie bijhouden. Door de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz is het aanbod kerosine afgenomen en is de prijs ervan fors toegenomen.

Directeur Olivier Jankovec van ACI Europe stelt dat geen enkele Europese luchthaven momenteel kampt met een tekort aan vliegtuigbrandstoffen. De maatregelen zijn wel "de juiste strategie en reactie om de risico's van een mogelijk tekort aan vliegtuigbrandstof te beperken, gezien de onzekerheid die nog steeds heerst over de hervatting van veilige en stabiele doorvaart door de Straat van Hormuz".