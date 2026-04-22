Zelensky noemt voortgang EU-lening aan Oekraïne 'juiste signaal'

Samenleving
door anp
woensdag, 22 april 2026 om 16:17
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Zelensky is blij dat het Europese steunpakket van 90 miljard euro voor Oekraïne steeds dichterbij komt. Hij noemt het opheffen van de Hongaarse blokkade op X "het juiste signaal onder de huidige omstandigheden".
Volgens Zelensky is Oekraïne zijn verplichtingen nagekomen bij het vrijgeven van de pijpleiding, en hij verwacht dat "de Europese kant ook zal leveren wat nodig is voor de daadwerkelijke bescherming van levens en het bevorderen van de volledige Europese integratie van Oekraïne".
Sinds woensdag stroomt er weer Russische olie door de Droezjba-pijpleiding, die via Oekraïne onder meer naar Hongarije en Slowakije loopt. De pijpleiding raakte beschadigd na een Russische aanval. Hongarije wilde de EU-lening pas goedkeuren als er weer olie doorheen zou stromen.
De ambassadeurs van de EU-landen stemden woensdag in Brussel in met een wijziging van de EU-meerjarenbegroting. Als geen enkele lidstaat bezwaar maakt, wordt de lening aan Oekraïne donderdag definitief.
