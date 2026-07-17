Vierdaagse in januari? Dit vinden marsleider en burgemeester van het plan om het wandelevenement te verplaatsen

De suggestie om de Nijmeegse Vierdaagse naar januari te verplaatsen klinkt als een curiositeit, maar wordt inmiddels serieuzer besproken in het licht van toenemende hittegolven. De mars, die jaarlijks in juli plaatsvindt en ruim 45.000 deelnemers trekt, stond de afgelopen jaren meermaals onder druk door extreme temperaturen. Volgens het KNMI neemt de kans op hitte in de zomer verder toe door klimaatverandering.

Marsleider Henny Sackers noemt het idee “interessant, maar praktisch ingewikkeld”. In gesprekken met regionale media wijst hij op de logistieke impact: kortere dagen, mogelijk winterweer en een totaal andere veiligheidsaanpak. “We organiseren nu al met hitteprotocollen en extra medische posten. In januari zou je juist met gladheid, kou en minder daglicht te maken krijgen,” stelt hij.

Ook burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen reageert terughoudend. Hij erkent dat het klimaatvraagstuk serieus is, maar noemt een wintereditie “een ingrijpende koerswijziging met grote gevolgen voor stad en regio”. De Vierdaagse is niet alleen een sportevenement, maar ook een economische motor: horeca en toerisme profiteren jaarlijks van honderdduizenden bezoekers. Een verschuiving naar januari zou dat patroon volledig veranderen.

Tegelijkertijd groeit de druk om na te denken over alternatieven. In 2022 werd de Vierdaagse na één dag stilgelegd vanwege extreme hitte, een besluit dat breed werd gesteund door medische experts. Het RIVM waarschuwt al langer voor gezondheidsrisico’s bij langdurige inspanning boven de 30 graden.

Een winterse Vierdaagse lijkt voorlopig onwaarschijnlijk, maar het debat raakt een grotere vraag: hoe toekomstbestendig zijn onze zomerevenementen in een opwarmend klimaat?