Europese nieuwsmedia willen actie van Google zien na boete

BRUSSEL (ANP) - Europese nieuwsmedia roepen op tot "krachtige maatregelen" van Google om eerlijkheid in de onlineadvertentie-industrie terug te brengen. Branchevereniging European Publishers Council (EPC), waar onder andere uitgevers als DPG Media, RELX en Mediahuis deel van uitmaken, reageert daarmee op de miljardenboete die de Europese Commissie vrijdag heeft opgelegd aan Google om zijn reclamemonopolie.

Volgens Brussel heeft Google misbruik gemaakt van zijn dominante marktpositie door zijn eigen advertentieplatforms een concurrentievoordeel te geven ten opzichte van rivalen. Uitgevers, adverteerders en consumenten worden hierdoor geschaad en het bedrijf moet van de Commissie maatregelen nemen om dit tegen te gaan.

"Een boete zal Googles misbruik van zijn advertentietechnologie niet oplossen", stelt EPC-directeur Angela Mills Wade. "Krachtige en doortastende actie van Google om illegale praktijken te beëindigen zal cruciaal zijn, aangezien Google de boete simpelweg zal afschrijven als bedrijfskosten."