AI-slop: hoe een grote berg troep het internet overspoelt

Misschien zag je ze al voorbij komen in je tijdlijn: foto’s die net niet echt lijken, liedjes van obscure bandjes die ineens overal opduiken of filmpjes waarin katten in een soap spelen en voetballers als zombies over het veld strompelen. Dit soort creaties hebben inmiddels een naam: AI-slop.

De term staat voor alle door kunstmatige intelligentie gemaakte content van middelmatige kwaliteit, of het nu om tekst, beeld, audio of video gaat. Het is goedkoop, snel geproduceerd en vaak zonder enige checks online gezet.

Van YouTube tot Spotify

De Britse krant The Guardian onderzocht deze zomer de honderd snelst groeiende YouTube-kanalen. Maar liefst negen daarvan bleken grotendeels gevuld met AI-slop, variërend van bizarre animaties tot generieke verhalen. Ook Spotify is niet immuun: het 'bandje' The Velvet Sundown bleek helemaal niet te bestaan, maar werd door AI bij elkaar geknutseld, inclusief neppe biografie.

Het verdienmodel is duidelijk: zolang gebruikers blijven klikken en luisteren, verdienen makers via de platforms geld. Dat veel van die clicks naar AI-content gaan, duwt juist kwalitatieve makers naar de achtergrond.

Niet alleen video en muziek worden overspoeld door AI-troep. Het sciencefictionmagazine Clarkesworld moest in 2024 tijdelijk stoppen met het aannemen van inzendingen omdat de mailbox vol zat met AI-verhalen. Zelfs Wikipedia worstelt inmiddels met bijdragen die grotendeels door kunstmatige intelligentie zijn gegenereerd, wat moderators voor een onmogelijke taak stelt.

Waarom het schadelijk is

AI-slop is niet alleen vervelend, het kan ook gevaarlijk zijn. Tijdens de orkaan Helene werden AI-gegenereerde beelden van een meisje met een puppy verspreid, zogenaamd bewijs van slecht crisismanagement. Zo verspreidt nepnieuws zich razendsnel.

Daarnaast zet het druk op kunstenaars en makers die hun brood verdienen met creatieve content. Sociale media-algoritmes zien vaak geen verschil tussen echt en AI, waardoor échte creaties minder aandacht krijgen en makers inkomsten mislopen.

Op sommige platforms kun je AI-slop rapporteren of voorzien van context via community notes. Het blijft voorlopig echter een kat-en-muisspel tussen platforms en de vloedgolf aan nieuwe AI-content.

Dus wat begon als bewondering voor de kracht van AI om kunst en media te verrijken, lijkt steeds vaker te eindigen in een stortvloed aan digitale rommel. Of, zoals de nieuwe term het zo treffend zegt: slop. En dat dwingt ons allemaal om kritischer te kijken naar wat we lezen, horen en zien online.