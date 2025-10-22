Eurostar bestelt dubbeldekkertreinen bij Franse fabrikant Alstom

AMSTERDAM (ANP) - Eurostar, de spoorvervoerder die met hogesnelheidstreinen naar Londen en Parijs rijdt, heeft een grote uitbreiding van zijn vloot aangekondigd. De onderneming telt 2 miljard euro neer voor tientallen nieuwe treinen van de Franse fabrikant Alstom. Bijzonder is dat Eurostar straks ook met dubbeldekkers gaat rijden.

Volgens het bedrijf neemt het aantal zitplaatsen op elke nieuwe trein met 20 procent toe. In een zogenoemde dubbele samenstelling van 400 meter gaat het dan om ongeveer 1080 zitplaatsen per rit. Een bestelling voor dertig van deze nieuwe treinen is inmiddels bevestigd en ondertekend. Ook is sprake van een optie op nog eens twintig treinen.

Het duurt nog even voordat reizigers ermee kunnen reizen. De eerste exemplaren worden in januari 2031 aan de vloot toegevoegd. Vervolgens duurt het waarschijnlijk nog een aantal maanden voordat de eerste zes treinen met commerciële ritten in de dienstregeling worden opgenomen. Dan beschikt Eurostar in totaal over 67 treinen.