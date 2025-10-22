Fietsersbond: meer dan 36.000 kinderen fietsen op onveilige wegen

UTRECHT (ANP) - In Nederland liggen 162 basisscholen langs wegen waar auto's 50 kilometer per uur mogen rijden en waar geen vrijliggend fietspad is. Dat meldt de Fietsersbond op basis van openbare data. De belangenorganisatie dringt aan op snelle invoering van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur rond alle basisscholen.

Dagelijks moeten meer dan 36.000 kinderen over onveilige wegen fietsen om bij de ingang van hun school te komen, stelt de Fietsersbond. Ruim de helft van de 162 basisscholen ligt in een zogenoemde schoolzone, "maar dat is in de praktijk niet meer dan een bordje met 'Let op'." In die straten mag nog steeds 50 kilometer per uur gereden worden en dat is volgens de bond "een levensgevaarlijke snelheid".

"Een onveilige schoolomgeving zorgt ervoor dat ouders hun kinderen minder zelfstandig laten fietsen," zegt een woordvoerder van de Fietsersbond. Hierdoor brengen meer ouders hun kinderen met de auto naar school, wat juist meer drukte en gevaar rond scholen veroorzaakt.