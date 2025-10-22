ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Fietsersbond: meer dan 36.000 kinderen fietsen op onveilige wegen

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 9:05
anp221025100 1
UTRECHT (ANP) - In Nederland liggen 162 basisscholen langs wegen waar auto's 50 kilometer per uur mogen rijden en waar geen vrijliggend fietspad is. Dat meldt de Fietsersbond op basis van openbare data. De belangenorganisatie dringt aan op snelle invoering van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur rond alle basisscholen.
Dagelijks moeten meer dan 36.000 kinderen over onveilige wegen fietsen om bij de ingang van hun school te komen, stelt de Fietsersbond. Ruim de helft van de 162 basisscholen ligt in een zogenoemde schoolzone, "maar dat is in de praktijk niet meer dan een bordje met 'Let op'." In die straten mag nog steeds 50 kilometer per uur gereden worden en dat is volgens de bond "een levensgevaarlijke snelheid".
"Een onveilige schoolomgeving zorgt ervoor dat ouders hun kinderen minder zelfstandig laten fietsen," zegt een woordvoerder van de Fietsersbond. Hierdoor brengen meer ouders hun kinderen met de auto naar school, wat juist meer drukte en gevaar rond scholen veroorzaakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 459945644

Dit is waarom je bakpapier nooit een tweede keer mag gebruiken

gandr-collage (21)

Slecht peilingnieuws: PVV terug op 34 zetels. Goed peilingnieuws: BBB bijna verdwenen

42891627_m

Dit is de onverwachte reden dat jij een muggenmagneet bent

download (18)

Niemand had verwacht dat het Russische leger zo abominabel zou presteren

c1_3124266_251021143639_1200

Mensenhandel, marteling en moord: 'Organen van verdwenen vrouw (26) verhandeld op zwarte markt Myanmar'

video-valencia-turistes-xarxes_1_630x630

Spanjaarden zijn toeristen zat: Nederlandse fietsers raken zwaar belaagd in Valencia

Loading