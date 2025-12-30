Landen: humanitaire situatie in Gaza verslechterd en catastrofaal

LONDEN (ANP/RTR) - De humanitaire situatie in Gaza is opnieuw verslechterd en blijft catastrofaal, melden Groot-Brittannië, Canada, Frankrijk en andere landen in een gezamenlijke verklaring. Zij roepen Israël op actie te ondernemen.

Het statement is gepubliceerd door het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, namens de buitenlandministers van Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, IJsland, Japan, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Er staat onder andere in dat Israël ngo's moet toestaan "op een duurzame en voorspelbare wijze te werken", en ervoor moet zorgen dat de VN haar werk in het gebied kan voortzetten. Ook benadrukken de landen dat de grensovergangen open moeten om de stroom humanitaire hulp naar Gaza te vergroten.

Internationale waarnemers meldden op 19 december dat er geen hongersnood meer heerst in Gaza, maar humanitaire organisaties zeggen dat veel meer goederen het gebied moeten bereiken.