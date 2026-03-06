Eurowings gaat Duitsers uit Midden-Oosten terugvliegen

FRANKFURT (ANP/DPA) - Luchtvaartmaatschappij Eurowings, onderdeel van Lufthansa, stuurt een vliegtuig naar het Midden-Oosten om gestrande Duitse toeristen terug te vliegen. Het gaat om ongeveer 150 toeristen die worden opgehaald in de Saudische hoofdstad Riyad en dan worden overgebracht naar Keulen.

De toeristen zijn klanten van touroperator Eurowings Holidays die op vakantie waren in Dubai. Zij worden met bussen naar Riyad vervoerd. Eurowings zet een Airbus A320 in voor de vlucht die komende nacht zou moeten landen in Keulen.

Donderdagochtend landde al een evacuatievlucht van Lufthansa in Frankfurt met gestrande Duitsers. Die vlucht vanuit Oman was georganiseerd door de Duitse overheid. Berlijn wil nu ook Duitsers gaan ophalen in Riyad met een toestel van chartermaatschappij Sundair. Duitsland geeft daarbij voorrang aan kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, zieken en kinderen.