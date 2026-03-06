Winstgevender Lufthansa waarschuwt voor onzekerheid Iran-oorlog

KEULEN (ANP) - Lufthansa heeft vorig jaar een recordomzet geboekt en een hogere operationele winst behaald. Over 2026 is het Duitse luchtvaartconcern onzekerder geworden door de oorlog in Iran, die voor een sterke stijging van de olieprijzen heeft gezorgd.

De Lufthansa Group, waar bijvoorbeeld ook Brussels Airlines en SWISS onder vallen, vervoerde meer passagiers en vloog met beter gevulde vliegtuigen. Mede daardoor steeg de omzet 5 procent tot bijna 40 miljard euro. De aangepaste operationele winst steeg met een vijfde tot 2 miljard euro. Volgens Lufthansa was die hogere winst vooral te danken aan de bereidheid van reizigers om te betalen voor extra diensten, zoals zitplaatsen met extra comfort.

De concurrent van Air France-KLM hoopt dit jaar de omzet en winstgevendheid verder op te voeren. Maar de oorlog in het Midden-Oosten kan die doelen dwarsbomen. De blokkade van de voor lng- en olievervoer belangrijke Straat van Hormuz zorgt voor grote schommelingen in de olieprijzen, wat doorwerkt in de kerosineprijzen.