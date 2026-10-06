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Excuses OpenAI voor hack Australische overheidswebsite

Economie
door anp
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SYDNEY (ANP/AFP) - OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, heeft toegegeven dat het verkeerd heeft gehandeld bij het hackincident in Australië. Dat zei strategiedirecteur Jason Kwon van OpenAI tegenover Australische parlementsleden. Hij bood zijn excuses daarvoor aan. Een AI-programma drong eerder dit jaar binnen bij een Australische overheidswebsite en had toegang tot medische gegevens die niet openbaar zijn.
"Ik wil beginnen met mijn excuses aan te bieden", zei Kwon. "Tijdens interne training en evaluatie hebben onze modellen websites van de Australische overheid bezocht op manieren waartoe ze geen opdracht hadden gekregen. Dat had niet mogen gebeuren. We hadden ook beter moeten omgaan met onze reactie daarop."
De infiltratie van de overheidswebsite vond plaats in juni. OpenAI bracht de Australische overheid in september op de hoogte door een mail te sturen naar een algemeen mailadres dat eens per dag wordt gecheckt.
"We weten dat we werk moeten verrichten om het vertrouwen van de Australische bevolking terug te winnen. We zijn vastbesloten dat ook te doen", zei Kwon.
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