Turnsters Wevers (35) en Van Pol (32) in WK-ploeg

ROTTERDAM (ANP) - Turnsters Sanne Wevers (35) en Vera van Pol (32) zijn opgenomen in de selectie voor de WK in Rotterdam. Voor beiden is het hun eerste WK sinds 2023.

Naomi Visser, Sanna Veerman en WK-debutante Vera Ubbink completeren de ploeg voor het toernooi in eigen land. Floor Slooff en Yuna Uljee zijn aangewezen als reserves.

Van Pol maakt in Rotterdam haar internationale rentree sinds de bevalling van haar dochter in augustus 2025. Ze voldeed tijdens de WK-kwalificaties twee keer aan de gestelde score in de meerkamp.

Rentree

Wevers maakte bij de EK in augustus dit jaar haar internationale rentree nadat ze sinds de Spelen van Parijs (2024) niet meer in actie was gekomen. De olympisch balkkampioene van 2016 gaf eerder dit jaar al aan haar zinnen vooral te hebben gezet op de WK in eigen land. Tijdens de tweede WK-kwalificatie voldeed ze aan de gestelde richtscore op balk.

Visser, die tijdens de tweede en laatste kwalificatie ontbrak wegens een lichte polsblessure, blijkt voldoende fit voor de wereldtitelstrijd.

De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy.