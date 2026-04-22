ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Expert: vol stroomnet raakt komende jaren steeds meer provincies

door anp
woensdag, 22 april 2026 om 11:39
anp220426096 1
DEN HAAG (ANP) - Door de overvolle stroomnetten in Nederland kunnen huishoudens en bedrijven in meerdere provincies de komende jaren waarschijnlijk geen nieuwe of zwaardere stroomaansluiting krijgen. "Als het niet dit jaar is dan ergens in de komende jaren. Nagenoeg heel Nederland staat nu op rood als je kijkt naar de vraag naar stroom en het aanbod", zegt energiedeskundige Hans van Cleef van het bureau EqoLibrium.
Dinsdag werd bekend dat huishoudens en bedrijven in een deel van de provincie Utrecht geen nieuwe stroomaansluiting kunnen krijgen. Eerder deze maand kwam naar buiten dat in sommige delen van Brabant nieuwbouwprojecten en nieuwe laadpalen eveneens niet kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet.
"Het probleem bestaat al jaren, maar nu zien we dat het iedere keer verder escaleert en dus ook steeds grotere groepen raakt. Eerst was het alleen de zware industrie, maar inmiddels ook huishoudens", stelt Van Cleef vast.
loading

182223449_m

gandr-collage

221737927_m

generated-image

generated-image (6)

199567561_m

Loading