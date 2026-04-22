Wilders haalt uit naar 'flutpakket' tegen hoge brandstofprijzen

DEN HAAG (ANP) - De maatregelen waarmee het kabinet de pijn van de fors gestegen brandstofprijzen wil verzachten, zijn "ver onder de maat", vindt PVV-leider Geert Wilders. Hij spreekt van "een flutpakket", waar mensen bovendien zelf de rekening voor betalen via hogere accijnzen op alcohol. "Geen goedkopere benzine, wel duurder bier", constateert Wilders. Volgens het ministerie van Financiën wordt een biertje gemiddeld 1 cent duurder.

Het steekt Wilders vooral dat de brandstofaccijnzen niet worden verlaagd. Het kabinet vindt dat een te dure en ongerichte maatregel. Andere Europese landen, waaronder Duitsland, verlagen de accijnzen wel. "Een liter benzine is straks in Duitsland 65 cent goedkoper dan in Nederland", aldus de PVV-voorman, die vreest dat dit grote gevolgen zal hebben voor pomphouders in de grensstreek.

Wilders wil de accijnzen met minstens 20 cent per liter verlagen. Ook haalt hij zijn oude voorstel voor een nultarief op boodschappen weer van stal.