ExxonMobil heeft pensioenen te weinig verhoogd, zegt rechter

ROTTERDAM (ANP) - Olie- en gasconcern ExxonMobil heeft in Nederland meerdere jaren de pensioenen van oud-medewerkers te weinig verhoogd. Volgens de kantonrechter in Rotterdam handelde het Amerikaanse bedrijf daarmee in strijd met gemaakte afspraken en goed werkgeverschap.

De ondernemingsraad was naar de rechter gestapt, omdat er afspraken waren over het streven om pensioenen te verhogen met 90 procent van de inflatie. Ook was vastgelegd dat het bedrijf achter meerdere fabrieken in de Rotterdamse haven in bijzondere omstandigheden extra geld beschikbaar zou stellen voor een aanvullende uitkering aan gepensioneerden.

In de jaren 2021 tot en met 2024 bleef de indexatie van de pensioenen echter achter. In 2024 kregen gepensioneerden zelfs helemaal geen pensioenverhoging, terwijl actieve werknemers wel een forse loonsverhoging kregen.

De kantonrechter is het met de kritiek eens. Maar het gaat nog om een tussenuitspraak. Hoeveel de pensioenen alsnog omhoog moeten, is nog niet bepaald. De ondernemingsraad moet eerst met een concreter verzoek komen.