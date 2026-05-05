Zweden komt met nieuwe buitenlandse inlichtingendienst

STOCKHOLM (ANP/RTR/AFP) - Zweden gaat een nieuwe inlichtingendienst oprichten die zich bezighoudt met buitenlandse kwesties. De dienst krijgt de naam Zweedse buitenlandse inlichtingendienst ('Sveriges utrikes underrättelsetjänst'), afgekort UND.

Minister van Buitenlandse Zaken Maria Malmer Stenergard vergeleek de dienst met de Britse dienst MI6. "Tijdens de voortdurende oorlog in Oekraïne is het heel duidelijk geworden dat een informatievoorsprong en het vermogen om snel en voortdurend verschillende technische systemen aan te passen net zo cruciaal zijn als geavanceerde wapensystemen", zei ze op een persconferentie.

De regering van het Noord-Europese land wil dat de nieuwe dienst vanaf januari 2027 inzetbaar is. Volgens de minister gaat de UND een deel van de verantwoordelijkheden overnemen van de militaire inlichtingendienst MUST. Ook zal nauw worden samengewerkt met de binnenlandse veiligheidsdienst SAPO en de krijgsmacht van Zweden, dat in 2024 toetrad tot de NAVO.