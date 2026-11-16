EY: Duitse industrie toont herstel, maar banen blijven verdwijnen

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse industrie laat tekenen van herstel zien, maar er blijven banen verloren gaan. Dat meldt adviesbureau EY op basis van een analyse. Dat er banen verdwijnen komt volgens EY vooral door de Duitse auto-industrie.

De omzet van de industrie steeg in het afgelopen kwartaal naar het hoogste niveau in vier jaar. Maar de omzet in de autosector daalde met 2 procent. "Omdat zoveel toeleveranciers en andere sectoren afhankelijk zijn van de autofabrikanten, houdt deze zwakte de hele Duitse industrie tegen", zegt managing partner Jan Brorhilker van EY.

Daardoor gingen er opnieuw banen verloren. Het aantal werknemers daalde in een jaar tijd met bijna 3 procent, zo'n 140.200 banen. Sinds 2019 zijn er ruim 400.000 banen verloren gegaan. Ook de prognose van de Duitse regering dat de economie met 1,3 procent groeit dit jaar zorgt er niet voor dat bedrijven meer personeel aannemen. "Integendeel, de banen blijven in hetzelfde tempo verdwijnen, vooral in sleutelsectoren", zegt Brorhilker.