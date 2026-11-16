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Ziekenhuis in Groningen verlost man van 10 kilo zware tumor

gezondheid
door Redactie
bijgewerkt om
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In het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is een man verlost van een goedaardige tumor van 10,3 kilo. De tumor zat in zijn darmstelsel. De artsen konden het gezwel alleen verwijderen door de darmen in hun geheel even uit het lichaam te halen. Dat heeft het UMCG maandag laten weten.
De tumor werd bij toeval ontdekt toen de man met een longontsteking naar een ander ziekenhuis ging. De patiënt had toen volgens chirurg Sijbrand Hofker geen klachten aan zijn buik. Bij onderzoek voelde een arts echter een grote massa die zo'n beetje de hele buikholte in beslag nam. Achteraf is gebleken dat de buik van de man sinds ongeveer 2000 elk jaar een beetje dikker was geworden.
De tumor had uiteindelijk de omvang van een flinke basketbal. Zomaar verwijderen was erg moeilijk, ook al omdat in de tumor ook grote bloedvaten zaten. Uiteindelijk is het hele darmstelsel met de tumor tijdelijk uit het lichaam gehaald en daarna zonder gezwel weer teruggeplaatst.
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