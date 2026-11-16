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VS-minister dringt aan op ingrijpende vernieuwing top Nvidia

Economie
door anp
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Chipconcern Nvidia moet de leiding bij het bedrijf ingrijpend vernieuwen en openheid van zaken geven over de naleving van de exportbeperkingen op zijn gewilde AI-chips. Daarop heeft de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent aangedrongen.
Topman Jensen Huang van 's werelds waardevolste chipbedrijf trad donderdag af na onthullingen over buitenechtelijke affaires. Een van die affaires was met een vrouw die ervan wordt verdacht een Chinese spion te zijn. Inmiddels gaan er geruchten dat Huang mogelijk wil terugkeren bij Nvidia.
Bessent probeerde zondag de mogelijkheid van een rentree van Huang uit te sluiten. Hij riep het Nvidia-bestuur op om buiten het bedrijf te zoeken naar een nieuwe baas, na beschuldigingen dat Nvidia het mogelijk maakte dat er toch geavanceerde AI-chips aan Chinese partijen konden worden verkocht.
"Als de raad van bestuur op zoek gaat naar een nieuwe leider, moet die van buiten het bedrijf komen", zei Bessent voor de camera van Fox News. "Er is een ingrijpende vernieuwing nodig."
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