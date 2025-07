Verfconcern AkzoNobel houdt 'altijd wat' productie in Nederland

MUMBAI/AMSTERDAM (ANP) - Verfconcern AkzoNobel blijft altijd een deel van zijn verf of coatings in Nederland produceren, maar kijkt tegelijkertijd kritisch naar de kosten en flexibiliteit in het thuisland. Dat zegt topman Greg Poux-Guillaume. Dit en vorig jaar kondigde het bedrijf de sluiting van fabrieken in Wapenveld en Groot-Ammers aan.

"We houden altijd wat van onze productie hier. Zo zijn er erg belangrijke faciliteiten zoals onze fabriek in Sassenheim, waar we onze meest gevoelige productie hebben zoals vliegtuigcoatings", zegt Poux-Guillaume, die ook op het belang van de grote onderzoeksafdeling in de Zuid-Hollandse plaats wijst. "Maar Nederland is een erg dure en weinig flexibele plek om te werken. De salarisstijgingen zijn fors geweest en de kosten voor het levensonderhoud zijn hoog. Er is ook een tekort aan arbeidskrachten. En vanuit sociaal oogpunt is er weinig flexibiliteit", vervolgt hij.