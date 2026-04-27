Farmaconcern Organon, met locatie in Oss, komt in Indiase handen

JERSEY CITY (ANP/BLOOMBERG/BELGA) - Farmaciebedrijf Organon, met een productievestiging in Oss, komt in Indiase handen. Het bedrijf Sun Pharmaceutical telt bijna 12 miljard dollar neer voor de onderneming die gespecialiseerd is in geneesmiddelen voor vrouwen. Het gaat om een van de grootste buitenlandse overnames door een Indiaas bedrijf ooit.

Organon is van Nederlandse oorsprong, maar kwam later in handen van het Amerikaanse MSD en werd enkele jaren geleden verzelfstandigd. Van de circa 10.000 medewerkers wereldwijd werken er volgens de website ongeveer 2500 op de productielocaties in Oss en het Belgische Heist-op-den-Berg, of op een van de Benelux-kantoren van Organon in Amsterdam en Brussel.

Sun Pharmaceutical is het grootste farmaconcern van India. Het concern ziet in de middelen rond anticonceptie, menopauze en borstkanker van Organon een interessante uitbreidingsmogelijkheid. Ook denkt het concern door Organon in te lijven deuren te openen naar belangrijke markten, waaronder China. Toezichthouders en aandeelhouders moeten nog wel goedkeuring geven aan de deal.