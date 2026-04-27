Koninklijk gezin klaar voor Koningsdag in Dokkum, deelt foto

DOKKUM (ANP) - Het koninklijk gezin is klaar voor Koningsdag in Dokkum, waar maandag de nationale viering van Koningsdag plaatsvindt. De Rijksvoorlichtingsdienst deelde op sociale media een foto van het koningspaar en hun drie dochters. "Dokkum, we hebben er zin in!", staat in het bijschrift. Ook melden ze: "We sjogge der nei út!", Fries voor 'we kijken ernaar uit'.

Koning Willem-Alexander draagt op zijn verjaardag een grijsblauw pak met een stropdas van dezelfde kleur. Koningin Máxima heeft gekozen voor een gele jurk met een lichtbruine hoed. De prinsessen Amalia en Alexia dragen allebei een rode outfit, terwijl Ariane zich in een witte set heeft gehuld.

De koning en zijn familieleden kwamen zondagavond al aan bij het Van der Valk Hotel in het Friese dorp Hurdegaryp.

De zonen van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven worden ook in Dokkum verwacht. Het is nog niet bekend of prins Bernhard bij de viering aanwezig zal zijn. Eerder dit jaar maakte de RVD bekend dat hij en Annette Sekrève na een huwelijk van 25 jaar gaan scheiden.