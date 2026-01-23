Dodental door brand winkelcentrum Pakistan loopt op richting 70

KARACHI (ANP/AFP) - Het dodental door een brand in het grootste winkelcentrum van Pakistan is gestegen naar 67. Donderdag meldden lokale autoriteiten nog een dodental van 55. "Er zijn autopsies uitgevoerd op 67 lichamen", aldus de woordvoerder van de provinciale overheid, die eraan toevoegde dat DNA-onderzoek om de slachtoffers te identificeren nog gaande is.

Meer dan vijftig families hebben DNA-monsters afgegeven, zei een gezondheidsfunctionaris donderdag tegen persbureau AFP. "We zullen de lichamen aan de families overhandigen zodra de DNA-monsters overeenkomen", aldus de functionaris.

De grootste brand in de stad in meer dan tien jaar brak uit in Gul Plaza, een commercieel gebouw van drie verdiepingen met meer dan 1200 winkels. Het duurde meer dan 24 uur om de brand volledig te blussen.

Branden komen vaker voor in de fabrieken en op de markten van Karachi. Een brand van deze omvang is echter zeldzaam.