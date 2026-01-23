ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodental door brand winkelcentrum Pakistan loopt op richting 70

Samenleving
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 9:24
anp230126059 1
KARACHI (ANP/AFP) - Het dodental door een brand in het grootste winkelcentrum van Pakistan is gestegen naar 67. Donderdag meldden lokale autoriteiten nog een dodental van 55. "Er zijn autopsies uitgevoerd op 67 lichamen", aldus de woordvoerder van de provinciale overheid, die eraan toevoegde dat DNA-onderzoek om de slachtoffers te identificeren nog gaande is.
Meer dan vijftig families hebben DNA-monsters afgegeven, zei een gezondheidsfunctionaris donderdag tegen persbureau AFP. "We zullen de lichamen aan de families overhandigen zodra de DNA-monsters overeenkomen", aldus de functionaris.
De grootste brand in de stad in meer dan tien jaar brak uit in Gul Plaza, een commercieel gebouw van drie verdiepingen met meer dan 1200 winkels. Het duurde meer dan 24 uur om de brand volledig te blussen.
Branden komen vaker voor in de fabrieken en op de markten van Karachi. Een brand van deze omvang is echter zeldzaam.
loading

POPULAIR NIEUWS

3aa7258e

Drie sprookjes over cholesterol die je gezondheid in gevaar brengen

mario

Oude videogames op zolder? Deze bijzondere exemplaren kunnen tot 50.000 euro opleveren

anp 17374097

Chef-koks vertellen wat je beter niet kunt bestellen in een restaurant

ANP-442730627

Veel zitten is slecht voor je, behalve als je het op deze manier doet

Een horizontale foto of illustratie van iemand met een geforceerde glimlach voor een felgekleurd, zonnig decor, terwijl in de schaduw duidelijk verdriet of vermoeidheid zichtbaar is.

Dwangmatig optimisme: de gevaarlijke keerzijde van ‘altijd positief’

Schermafbeelding 2026-01-22 142523

Winter Vol Liefde: kan iemand Klaas uit zijn lijden verlossen?

Loading