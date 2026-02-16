Drukte bij asielopvang Ter Apel weer flink toegenomen

TER APEL (ANP) - Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel was het dit weekend weer druk. Ondanks de afspraak niet meer dan 2000 mensen op het terrein te hebben, waren er alle dagen 2100 mensen of meer. De dagen ervoor waren er zo'n veertig tot honderd mensen minder. De boete die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hiervoor moet overmaken aan de gemeente Westerwolde is opgelopen naar 3,7 miljoen euro.

Het COA heeft landelijk 88.000 opvangplekken beschikbaar, maakte demissionair asielminister Mona Keijzer (BBB) begin februari bekend. Om aan de Spreidingswet te voldoen, moeten daar 38.000 plekken bijkomen. Keijzer zou begin februari bekendmaken waar deze plekken moeten komen, maar dat besluit laat ze over aan haar opvolger Bart van den Brink (CDA).

"Het goed blijven uitvoeren van de spreidingswet, inclusief het handhaven op de naleving daarvan, is van groot belang voor een stabiel opvanglandschap", meldde het COA vrijdag nog maar eens. Voor het orgaan zijn stabiele financiering, duidelijkheid, handhaving en "dringend extra bedden" nodig.