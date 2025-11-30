'Favoriet' Kevin Hassett wil graag nieuwe Fed-baas worden

WASHINGTON (ANP/RTR) - Kevin Hassett zou graag dienen als de volgende voorzitter van de Federal Reserve, als hij door president Donald Trump wordt gekozen. Dat heeft Hassett, economisch adviseur van het Witte Huis, zondag laten weten voor de camera van Fox News. Hassett wordt sinds kort gezien als de belangrijkste kandidaat om Jerome Powell op te volgen, wiens termijn volgend jaar afloopt.

Persbureau Bloomberg meldde onlangs op basis van ingewijden dat de 63-jarige Hassett favoriet is bij Trump voor de toppositie. Met Hassett zou Trump een nauwe bondgenoot bij de Fed hebben die hij goed kent en vertrouwt. Hassett heeft dezelfde kijk op de economie en vindt ook dat de rente omlaag moet.

Wall Street wacht in spanning af wie de volgende Fed-baas wordt. Trump verweet de centrale bank dit jaar herhaaldelijk dat die de rente niet snel genoeg verlaagt en zinspeelde ook meerdere malen op een mogelijk ontslag van Powell, iets wat de president juridisch gezien niet zomaar kan doen. Trumps uitspraken veroorzaken regelmatig onrust onder beleggers.