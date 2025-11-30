Rechts eist in protest in Madrid ontslag Spaanse premier

MADRID (ANP/AFP) - In Madrid zijn zondag tienduizenden aanhangers van de rechtse oppositie op straat gekomen om het "ontslag" te eisen van de socialistische premier Pedro Sánchez, wiens positie onder druk staat door rechtszaken in zijn entourage. De demonstratie was georganiseerd door de rechtse partij Partido Popular (PP). Volgens lokale autoriteiten namen ongeveer 40.000 mensen deel aan het protest.

"Spanje heeft genoeg van mensen die denken dat ze boven iedereen staan", zei PP-leider Alberto Núñez Feijóo. "Het 'Sanchisme' zit in de gevangenis en moet uit de regering worden gezet", aldus de rechtse oppositieleider, die opnieuw aandrong op vervroegde parlementsverkiezingen.

Sánchez heeft zich al meermaals geëxcuseerd bij de Spanjaarden voor de affaires in zijn omgeving, maar hij laakt ook de rechtstreekse aanvallen van rechts en extreemrechts die volgens hem alleen bedoeld zijn om hem te verzwakken. De premier heeft meermaals aangegeven dat hij geen ontslag zal nemen vóór de verkiezingen in 2027.