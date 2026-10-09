Feest voorbij voor kwart miljoen oud-studenten: DUO-rente schiet van 0 naar 3,28 procent, dit zijn alle gevolgen op een rij

Vijf jaar lang hoefden ze geen cent rente te betalen over hun studieschuld. Vanaf januari is dat voorbij voor zo'n 250.000 oud-studenten.

Hun rentevaste periode loopt eind dit jaar af. Wie van 2022 tot en met 2026 vastzat aan 0 procent, krijgt de rentestijging van de afgelopen jaren nu in één keer op zijn bord.

Pechgeneratie

Hoeveel dat is, hangt af van je stelsel. Val je onder het oude stelsel (maximaal 15 jaar aflossen), dan betaal je 3,28 procent. In het nieuwe stelsel (maximaal 35 jaar) wordt het 2,70 procent. Ook de pechgeneratie, die zonder basisbeurs studeerde, valt in die laatste groep.

Oude stelsel

In euro's: wie in het oude stelsel nog €20.000 heeft openstaan en tien jaar moet aflossen, betaalt €28,60 per maand extra. Een schuld van €50.000 met twaalf jaar te gaan kost €72,13 extra.

Nieuwe stelsel

In het nieuwe stelsel loopt het verder op: een schuld van €100.000 met nog dertig jaar aflossen wordt €126,09 per maand duurder.

Vangnet

Er is wel een vangnet. DUO kijkt ook naar je inkomen en dat van je partner. Wie weinig verdient, gaat de stijging dus niet volledig voelen.

De nieuwe rente staat daarna weer vijf jaar vast. Wat er in 2032 gebeurt? Dat hoor je tegen die tijd wel weer van DUO.

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