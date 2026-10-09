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Koning ontvangt voorzitter van Internationaal Strafhof op paleis

Samenleving
door anp
bijgewerkt om
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Koning Willem-Alexander heeft vrijdag op Huis ten Bosch een ontmoeting gehad met rechter Tomoko Akane, de voorzitter van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Wat de koning en Akane tijdens de ontvangst hebben besproken, is niet bekendgemaakt.
De Verenigde Staten zijn een campagne begonnen tegen het strafhof. Onlangs legde Washington nog een aantal hoge functionarissen van het ICC sancties op, onder andere tegen Akane. Donderdag meldden Amerikaanse media dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken "spoedig meer sancties zal opleggen" aan het ICC als reactie op de pogingen van het hof om Amerikaanse militairen aan te klagen.
De ontmoeting tussen de koning en Akane was op de dag dat oud-VN-mensenrechtenchef Navanethem Pillay te horen kreeg dat ze dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Pillay was naast haar werk bij de VN ook rechter bij het ICC, het hooggerechtshof van Zuid-Afrika en het Rwandatribunaal.
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