Ferrari rekent op hogere winst, orderboek gevuld tot eind 2027

Economie
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 14:33
anp100226161 1
MARANELLO (ANP) - Ferrari rekent in 2026 op een verdere stijging van de omzet en winst, onder meer door de introductie van nieuwe modellen en de verkoop van exclusieve sportwagens in het hogere segment. Het orderboek van de Italiaanse sportautofabrikant is tot eind 2027 gevuld, werd dinsdag bekend.
De omzet van het bedrijf in Maranello klom in het vierde kwartaal met 6 procent tot 1,8 miljard euro. De operationele winst bedroeg 513 miljoen euro, een stijging van 14 procent. Ferrari zag de verkopen in het afgelopen kwartaal wel licht teruglopen naar 3152 auto's, vergeleken met 3325 een jaar eerder. De omzet steeg echter door prijsverhogingen en doordat meer kopers kozen voor dure maatwerkopties voor hun auto's, die gepaard gaan met hoge winstmarges.
Afgelopen oktober leken de zaken nog wat minder goed te gaan, toen het bedrijf met een tegenvallende langetermijnverwachting kwam.
